غادر الموسيقار بشير عباس مستشفى احمد قاسم بعد ان تماثل للشفاء من وعكة صحية خفيفة. وبحسب صحيفة آخر لحظة خف عدد من اهل الفن لزيارة الموسيقار الكبير بمنزله فور خروجه, وقد طمأن عباس زواره على صحته وقدم الشكر لادارة المستشفى لما وجده من رعاية طبية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بشير عباس يغادر المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.