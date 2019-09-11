فرفور: (أنا حر)

بعد انقطاع قارب العام عن تقديم الجديد, عاد الفنان جمال فرفور عبر أغنية من كلمات الشاعر حسام محجوب والحان اشرف محجوب, وحملت الأغنية اسم “انا برضو حر”. Advertisements ومن المتوقع ان يقدم فرفور الاغنية في اول حفل قادم له ضمن حفلات ليالي البروف الغنائية بالخرطوم وذلك بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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