مبارك الفاضل: مسؤولون بالكونغرس أكدوا سهولة رفع السودان من قائمة الارهاب

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كشف مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة عن عقده لقاءات بواشنطن مع عدد من المسؤولين بأميركا بشأن رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعفاء الديون الخارجية للسودان

وقال الفاضل في تصريح اليوم أن عدد من المسؤولين من الكونغرس أكدوا له إمكانية رفع اسم السودان من القائمة الأميركية بإعتبار أن العقوبات فرضت على الحكومة السابقة, والآن هناك حكومة جديدة غير محتاجة لإجراءات كبيرة بشأن رفع الحظر, مبيناً أن واشنطن يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في إعفاء ديون السودان الخارجية.

وأوضح الفاضل أن واشنطن أكدت أن السودان بلد متسامح ولا يوجد به إرهاب وتطرف, وزاد قائلاً بحسب صحيفة الأهرام اليوم: “يمكن للكونغرس أن يلغي العقوبات المفروضة علي السودان مباشرة دون الحاجة لإجراءات كثيرة أو تدخل من مجموعات الضغط الأمريكي كما كان في السابق”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)