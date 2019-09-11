التاريخ: 11-سبتمبر-2019 فى : أخبار 2 مشاهدة Advertisements كشفت مصادر مقربة من لجنة إعداد التصور الهيكلي لمفوضية السلام عن مشاورات مكثفة تقودها الحكومة لإختيار رئيس وأعضاء مفوضية السلام. وقالت المصادر في تصريح بحسب صحيفة الأهرام اليوم أن المشاورات قطعت شوطاً كبيراً بعد استكمال الهيكل الوظيفي للمفوضية, متوقعاً الإعلان عن اسم رئيس المفوضية بعد عودة الوفد الحكومي المفاوض الموجود الآن بجوبا, مبيناً أن المحادثات مع الحركات المسلحة ستخرج بنتائج إيجابية على رأسها توقيع مذكرة تمهيدية بشأن تحقيق السلام بالبلاد. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر توقعات باعلان رئيس مفوضية السلام عقب عودة الوفد الحكومي من جوبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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