إيقاف حفل جماهيري لهذا (…) السبب

قام الجمهور برمي (كريستال المياه) على خشبة المسرح القومي بأم درمان وذلك أثناء إحياء الفنانة هبة جبرة وأخريات حفلاً خيرياً، حيث توقفت الحفل مباشرة. وشهد الحفل حضوراً وصف بـ(الخرافي) وكانت من بين الفنانات ريان الساتة ونانسي الإرسالية.

واستنكر عدد كبير من الفنانين مشاركة الفنانات اللائي يطلق عليهن (فنانات الزنق) في الفعاليات الفنية المقامة بالمسرح القومي أم درمان، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)