لينا الشيخ: فوجئت بما تم تداوله حول (قريبي)

التاريخ: 11-سبتمبر-2019
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قالت وزيرة التنمية الاجتماعية والعمل لينا الشيخ إنها فوجئت بما تم تداوله حول ظهورها الأول في الوزارة, وكشفت الشيخ في حوار عن تفاصيل ما تم تداوله حول شخص تربطه بها علاقة قرابة اتهمه موظف في إدارة العلاقات العامة بالاعتداء عليه.
ونفت الوزيرة أي علاقة لها بما جرى يومها وذكرت أنها التقت قريبها في منشط استقبالها الذي أقيم بالوزارة باعتباره موظفا في إحدى الإدارات.
وأردفت أنها علمت بما حدث وما تم تداوله في وسائط التواصل الاجتماعي, واتصلت بوكيل الوزارة الذي أخبرها بأن الأمر تمت تسويته, لكنها أصدرت توجيها بتشكيل لجنة للتحقيق لكشف ملابسات ما حدث, وأكملت الشيخ بحسب صحيفة اليوم التالي: لم يسقط الشهداء ليأتي وزراء الثورة ويعيدوا ذات تفاصيل الواسطة والمحسوبية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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