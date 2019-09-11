سيول تدمر نحو (1000) منزل في سنار

التاريخ: 11-سبتمبر-2019 فى : أخبار 11 مشاهدة دمرت سيول وأمطار غزيرة (700) منزل و(300) أخرى آيلة للسقوط بمدينة (أبو حجار) في سنار. Advertisements واجتاحت مياه السيول أحياء غرب طريق الأسفلت، وهي (القادسية، السنجراب، حي الجبل والكرنقو). وقال رئيس هيئة درء آثار السيول والأمطار بابو حجار زاهر عيسى الريح أمس، إن أمطاراً غزيرة وسيولاً مندفعة من الناحية الغربية أول أمس جرفت تلك الأحياء ودمرت المنازل التي هي عبارة عن قطاطي ومساكن شعبية، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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