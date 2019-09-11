صورة لمراسلة قناة ” الحدث ” من طبرقة تثير ضجة وسط مُتابعيها

أثارت صورة لمراسلة قناة العربية الحدث الاعلامية السودانية “رفيدة ياسين” تطل على مشهد ساحر لمدينة “طبرقة” التونسية، ضجة وسط متابعيها بتويتر، بحسب ما نقلت “أخبار الخليج 365”.
وظهرت “رفيدة” وهي تطل من شرفة على المدينة الفاتنة وقد تدلى شعرها إلى الوراء سعيدة بالمشهد، وغردت قائلة: من #طبرقة عاصمة المرجان وعروس الشمال #تونس#.
ولاقى المشهد مئات التعليقات من قبل متابعيها منها : ” سال من شعرها الذهب فتدلى وماإنسكب كل ماعبثت به نسمة ماج وأطرب”، “الصمت في حرم الجمال جمال”.
بينما علق آخرون بسخرية” عاملة زي دعاية الشامبو”
” زيت دابر املا لشعر اكثر نعومة”، وعلق آخر: “اجمل مافى الصورة شكل السماء”.
وتُعد طبرقة واحدة من أهم مناطق ووجهات السياحة في تونس والتي تستقطب مئات الآلاف من مواطني المغرب العربي وكذلك الدول العربية والعالم ككُل لزيارتها عند التفكير في موقع مثالي لقضاء عُطلة هادئة تبعث في النفس الاستجمام والراحة النفسية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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