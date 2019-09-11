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هيكلة وزارة التعليم العالي ومؤسساتها

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التاريخ: 11-سبتمبر-2019

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هيكلة وزارة التعليم العالي ومؤسساتها

شددت وزيرة التعليم العالي انتصار صغيرون على ضرورة هيكلة الوزارة ومؤسساتها في الفترة المقبلة. وطلبت صغيرون من مدراء الإدارات ورؤساء الهيئات في اجتماع أمس، عرض المشكلات ومقترحات الحلول والأفكار.

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وقالت إن مجلس الوزراء وجه بعقد اجتماع اليوم للتداول حول استئناف الدراسة بالجامعات باستفاضة في جميع أنجهها مع الجهات المختصة، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب حولها، بحسب صحيفة الإنتباهة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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