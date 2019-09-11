المحكمة تغرم زوج تعدى على زوجته بالضرب بام بدة

التاريخ: 11-سبتمبر-2019
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غرمت محكمة جنايات المدينة با مبدة زوجاً اعتدى بالضرب على زوجته بالعصا مما سبب لها الاذى بدفع غرامة الف جنيه في حالة عدم الدفع السجن شهرين.
وتعود التفاصيل حسب الاتهام الى ان اقدمت سيدة بفتح دعوة جنائية ضد زوجها بعد ان قام بضربها بعصا على رأسها إثر نقاش دار بينهما داخل منزلهما بام بدة وتطور النقاش الى ان احتدم بضرب الزوجة مما سبب لها الاذى الجسيم.
وتلقت العلاج بالمستشفى بموجب الاورنيك الجنائي وباشرت الشرطة تحرياتها والقت القبض على المتهم واخضعه للتحريات بموجب المادة “139” جنائي وبعد اكتمال التحريات وبحسب صحيفة الدار حول البلاغ الى المحكمة التي استمعت الى جميع الاطرافواصدرت القرار السابق ذكره.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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