تصنيع السعودية تتوقع ارتفاع أسعار البتروكيماويات في 2020

قال الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية إن ثاني أكبر شركة صناعية في السعودية تتوقع ارتفاع أسعار البتروكيماويات في 2020 بعدما تضررت هذا العام جراء حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وتصنيع، التي تعمل في مجال البتروكيماويات والمعادن والكيماويات، من أكبر منتجي ثاني أكسيد التيتانيوم الذي يستخدم في منتجات من بينها الدهانات ومواد الطلاء الصناعية والبلاستيك.

وقال الرئيس التنفيذي مطلق المريشد في مقابلة "هذا العام لن يكون سهلا. أسعار البتروكيماويات منخفضة، أسعار جميع السلع الأولية منخفضة بشكل عام.

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"اعتقد أن العام 2020 سيشهد تحسنا بافتراض أنه سيكون ثمة اتفاق بين الصينيين والأمريكيين. لكن حتى إن استمرت الحرب التجارية فقد تعرضنا للصدمة وتجاوزتها السوق بالفعل".

أدت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين القائمة منذ عام لاضطراب في الأسواق المالية وألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وقلصت الطلب على المنتجات الكيماوية.

ونزل صافي ربح تصنيع في الربع الثاني من العام 25 بالمئة إلى 296.7 مليون ريال (79.1 مليون دولار) نتيجة لانخفاض متوسط سعر بيع منتجات البتروكيماويات وثاني أكسيد التيتانيوم.