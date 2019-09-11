ضبط وكيل أعمال حارس ريال مدريد فى بلجيكا

أعلن مكتب المدعي الفيدرالي البلجيكي، اليوم الأربعاء، القبض على أحد وكلاء الدولي البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد ومنتخب بلجيكا.
وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه تم القبض على 7 أشخاص في بلجيكا لهم علاقة بكرة القدم، بسبب اتهامات فساد وغسل أموال.
وأشارت الصحيفة إلى من بين المعتقلين، كريستوف هينروتاي، أحد وكلاء تيبو كورتوا، ويانيك كاراسكو، نجم أتلتيكو مدريد السابق.
وتم القبض أيضًا على مساعد هينروتاي، حيث تحقق السلطات البلجيكية مع الثنائي، بشأن تورطهما في فساد أثناء عمليات نقل اللاعبين.
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