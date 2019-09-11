ريبيري مرشح أن يلعب أساسيًا أمام السيدة العجوز

أكّدت شبكة سبورت ميديا سيت الإيطالية أن النجم الفرنسي فرانك ريبيري Franck Ribéry سوف يبدأ أساسيًا بنسبة كبيرة خلال مباراة فيورنتينا أمام اليوفي يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وكان ريبيري قد شارك في المباراتين الماضيتين أمام نابولي وجنوى لكنه دخل كإحتياطي، إنما أمام يوفنتوس سيدفع به المدرب فييتشينزو مونتيلا من البداية.
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