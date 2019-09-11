ساوثجيت: سترلينج يقدم اداء مبدع وعالي

تحدث جاريث ​ساوثجيت​ مدرب منتخب ​انجلترا​، عن نجم مان سيتي والمنتخب الانجليزي الحالي رحيم ​سترلينج​، واصفًا اياه بأنه لا يمكن إيقافه بعد عرض مذهل أمام كوسوفو.

وسجل جناح السيتي، هدف التعادل لإنجلترا وصنع 3 أهداف في الشوط الأول ليقود بلاده للفوز 5-3 على كوسوفو، ليواصل تصدره للمجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2020.

Advertisements

ونجح بيب غوارديولا مدرب السيتيزن، في جعل سترلينج من أخطر لاعبي العالم سواء كصانع أو كمسجل للأهداف.

وقال ساوثجيت:" أداء رحيم في المباراتين أمام بلغاريا وكوسوفو كان على أعلى المستويات. اعتقد انه من المستحيل إيقافه".