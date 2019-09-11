تحدث جاريث ساوثجيت مدرب منتخب انجلترا، عن نجم مان سيتي والمنتخب الانجليزي الحالي رحيم سترلينج، واصفًا اياه بأنه لا يمكن إيقافه بعد عرض مذهل أمام كوسوفو.
وسجل جناح السيتي، هدف التعادل لإنجلترا وصنع 3 أهداف في الشوط الأول ليقود بلاده للفوز 5-3 على كوسوفو، ليواصل تصدره للمجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2020.
ونجح بيب غوارديولا مدرب السيتيزن، في جعل سترلينج من أخطر لاعبي العالم سواء كصانع أو كمسجل للأهداف.
وقال ساوثجيت:" أداء رحيم في المباراتين أمام بلغاريا وكوسوفو كان على أعلى المستويات. اعتقد انه من المستحيل إيقافه".
كانت هذه تفاصيل خبر ساوثجيت: سترلينج يقدم اداء مبدع وعالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.