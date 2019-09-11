فيليب لام يتبرع براتبه كسفير لمدينة ميونخ لصالح دعم المدربين الشبان

أكد نجم كرة القدم الألماني السابق فيليب لام أنه سيتبرع بالراتب الذي يتقاضاه من عمله سفيرا لمدينة ميونخ الألماني في بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020) المقرر إقامتها في العديد من المدن الأوروبية.

وقال لام: "سأتبرع بهذا المال لاتحاد كرة القدم في ولاية بافاريا الألمانية حتى يمكن للاتحاد دعم 20 مدربا شابا... أعرف ما الذي يخدم بشكل كبير فكرة إفراز لاعبين محترفين".

وكان لام، الذي توج مع المنتخب الألماني (مانشافت) بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل، اعتزل اللعب الدولي بعد التتويج باللقب العالمي مباشرة ثم اعتزل اللعب بشكل عام بعدها بثلاث سنوات.

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ويعمل لام حاليا كأحد رئيسين تنفيذيين لشركة مسؤولة عن تنظيم المباريات التي تستضيفها ميونخ في كل من البطولة الأوروبية القادمة العام المقبل وكذلك في 2024 حيث تقام نسخة 2024 في ألمانيا.

وأعرب لام عن اعتقاده بأن المنتخب الألماني سيستعيد نجاحه سريعا بعد الإخفاق في كأس العالم 2018 بروسيا حيث ودع الفريق رحلة الدفاع عن لقبه العالمي من الدور الأول.