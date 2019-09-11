اتفاق بتشكيل حكومة انتقالية بجوبا في نوفمبر

أعلنت دولة جنوب السودان، الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق بتشكيل حكومة انتقالية في نوفمبر المقبل، من شأنها وضع حد للنزاع الذي يشهده البلد الذي نال استقلاله عن السودان في عام 2011.

وقال وزير الإعلام في جنوب السودان، مايكل مكوي لويث، إن الرئيس سلفا كير ميارديت وزعيم المتمردين رياك مشار اتفقا على تشكيل حكومة انتقالية بحلول 12 نوفمبر المقبل.

ونقلت وكالة رويترز عن لويث قوله: "ناقش الجانبان قضايا بسيطة والمبادئ المتفق عليها لتشكيل حكومة انتقالية بحلول 12نوفمبر".

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والإثنين الماضي، عاد الزعيم السابق للمتمرّدين في جنوب السودان رياك مشار إلى جوبا للمرة الأولى منذ عام، حيث التقى الرئيس سلفا كير في محاولة لإنقاذ اتفاق السلام المتعثّر بين الطرفين.

وقال هنري أودوار، نائب مشار، في تصريح للصحفيين عقب اللقاء: "لقد ركّز اجتماعنا على الترتيبات الأمنية، لأنّ هذا هو أحد البنود الأساسية" لاتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين في 2018.