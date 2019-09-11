لماذا يسعى نتنياهو للسيطرة على "الأغوار"؟

أثار تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الغضب العربي والأوروبي، عندما أعرب عن نيته بضم منطقة الأغوار وشمال البحر الميت للأراضي الإسرائيلية في حالة فوزه في الانتخابات المقبلة، ولكن لماذا كل هذه الرغبة المستميتة للاستيلاء على الأغوار؟!

تمثل حوالي ثلث الضفة الغربية، على طول الجانب الشرقي من الأراضي القريبة من الحدود الأردنية، وتقع معظم أراضي غور الأردن في المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية المحتلة والتي تسيطر إسرائيل على 60 % منها فعليا، وبتحقيق تَعَهُد نتنياهو فإن إسرائيل سوف تُسيطر على 9000 مستوطن من أصل 400 ألف في مستوطنات الضفة الغربية التي بُنيت على أراضي الفلسطينيين البالغ تعدادهم 2.7 مليون نسمة.

ويسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى الاستفادة اقتصاديا حال تنفيذ هذا القرار، إذ تتخذ العديد من الشركات الإسرائيلية من منطقة الأغوار مقرا لها وخصوصا الشركات الزراعية.

وفي السياق نفسه فإن حكومة الإحتلال تسعى بخطوات حثيثة من أجل إحكام السيطرة على الأغوار التي يطلق عليها إسم "سلة الخضار" لأنها أكبر مصدر للخضار والفاكهة للأردن، فضلا عن مكانتها السياحية حيث يوجد بها العديد من المعالم السياحية مثل وادي الخرار حيث تم تعميد المسيح عليه السلام، وهو الأمر الذي يجني الأموال من القطاع السياحي.

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اقتصاديا تحمل الأغوار الكثير في جعبتها لإسرائيل، فهي تتمتع بتربة خصبة تؤهلها لأن تكون موطن لزراعة العديد من المحاصيل الزراعية المختلفة وبحسب تقديرات اقتصادية فإن أرباحًا تُقدر بنحو مليار ونصف المليار دولار، عائدات اقتصادية أولية، تنتظر المنطقة حال تطويرها.

ويعد المشروع الاستيطاني، قائم في الأساس على الزراعة، بجانب توسيع الاستيلاء على الأراضي، فيما تجني إسرائيل نحو150 مليون دولار سنويا من استثمارها للأغوار.

وبشكل عام فان الزراعة لدى الاحتلال سيئة لأن الأراضي يغلب عليها الطابع الصحراوي، والموارد المائية والطقس لا يساعدان على جعل القطاع الزراعي جذابا من الناحية الاقتصادية فضلا عن أن 20% من الأراضي في إسرائيل فقط صالحة للزراعة.