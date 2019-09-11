بسبب الدعايا للمنظمات الإرهابية.. سويسرا تسحب الجنسية من أحد مواطنيها

قررت السلطات السويسرية، للمرة الأولى، سحب جنسيتها من شخص يتهم بنشر دعاية لصالح منظمة إرهابية وتجنيد مسلحين جدد لها.
وأشارت الهيئة الحكومية السويسرية لشئون الهجرة، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أنه من حق الهيئة، بموجب القانون، أن تسحب الجنسية الوطنية من شخص يسيء حاملها لسمعة سويسرا على الساحة الدولية ويعرض أمن البلاد للخطر، بما في ذلك من خلال نشاطات إرهابية ومتطرفة.
وجاء في البيان أن رجلًا يحمل جنسية كل من سويسرا ودولة أخرى لم تذكرها الهيئة، صدر فى حقه حكم قضائي بالسجن عدة سنوات لنشاطات دعائية وتجنيد أفراد جدد لصالح منظمة إرهابية محظورة.
وأشار البيان إلى أن الرجل تم تجريده أيضًا من كل حقوقه كمواطن إقليم معين وبلدية معينة.
وذكر البيان أيضا أن القرار لم يتم تنفيذه بعد ويمكن الطعن عليه لدى المحكمة الفيدرالية.
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