قرقاش: المشهد الاقتصادي والسياحي في مصر مشجع للغاية

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية،الدكتور أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "مع كل زيارة إلى القاهرة أرى أن مصر الشقيقة تستعيد عافيتها وتعزز موقعها، المؤشرات مشجعة والمشهد الاقتصادي والاستثماري والسياحي متصاعد ومشجع، مصر قادرة على مواجهة التحديات والتطلعات وهي ماضية في الطريق الصحيح، قوة العرب يعززه نجاح مصر".

يأتي هذا في الوقت الذي حققت فيه تطورات في اقتصاديا واستثماريا وسياحيا في الفترة الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.