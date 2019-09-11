قرار طارئ بجمع السلاح بولاية البحر الاحمر

أصدر والي البحر الاحمر المكلف اللواء ركن حافظ التاج قرارا ولائيا اليوم "الاربعاء" بجمع السلاح المرخص وغير المرخص.

ودعا القرار كافة المواطنين بالولاية إلى تسليم السلاح الذي بحوزتهم الى السلطات المختصة (الشرطة) خلال (72) ساعة إعتباراً من اليوم.

ويأتي القرار على خلفية الاحداث الدامية التي شهدتها مدينة بورتسودان بين قبيلتي البني عامر الحباب والنوبة التي خلفت عشرات القتلى والجرحى.

Advertisements

ونوه القرار الى أن السلاح المرخص سيرد الى صاحبه فور استتباب الحالة الامنية، فيما تتم مصادرة السلاح غير المرخص دون معاقبة حامله وذلك في حالة التسليم الطوعي للسلاح المرخص وغير المرخص خلال الفترة الزمنية التي نص عليها القرار.

كما نص القرار على أن يعد كل من يقوم بحيازة السلاح سواء كان مرخصا او غير مرخص أو يتستر عليه بعد إنتهاء فترة الاعلان مخالفا لأمر الطوارئ رقم 2 لسنة 2019م وتتم معاقبته وفقا للعقوبات الصادرة بموجب هذا الامر.