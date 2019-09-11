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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
مع مساء كل يوم جديد يبدع العرسان في الاطلالة بتقليعة جديدة لم تكن موجودة من قبل، آخر هذه التقليعات هو استخدام عربات ترجع لستينيات القرن الماضي في الزفة، في عكس للآية تماماً، حيث جرت العادة بأن تكون العربة المستخدمة في الزفة هي من أحدث الموديلات وآخر الصيحات، الفكرة التي انتهجها أحد العرسان خلال الأيام الماضية وشهدتها إحدى صالات العاصمة الشهيرة، كانت حديث الناس فهي فكرة جديدة وحديثة من حيث الابتكار المصاحب لليلة الزفاف، خاصة وان هناك عرسان يسعون
للتميز، ومن أكثر التقليعات التي شغلت الرأي العام هي دخول احدى العروسات وهي محمولة على عرش ملكي، وعرسان جاءوا الى الصالة وهم يمتطون حصاناً، وآخرون مستغلين الحنطور، كل هذا حدث في الخرطوم، وكانوا مسار حديث الجميع وقتها والى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر في الخرطوم… زفة على الطراز الكلاسيكي بسيارة من موديل 1960م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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