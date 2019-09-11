د. حمدوك يستبعد فرض ضرائب جديدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

استبعد رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله آدم حمدوك، فرض أي ضرائب جديدة، مشيراً إلى ضرورة توسيع المظلة ومراجعة قائمة الواردات بالتركيز على السلع الضرورية التي تسهم في زيادة الإنتاج، مؤكداً أن البلاد تعيش أزمة اقتصادية عميقة.

وقال حمدوك في لقاء بثه تلفزيون الـ”بي. بي. سي”، الثلاثاء، إن برنامج الحكومة للفترة الانتقالية في المجال الاقتصادي، يبدأ بوقف الحرب وإقامة السلام المستدام، مشيراً إلى أن التقدم الاقتصادي يحتاج إلى بيئة سياسية حاضنة ورأي عام داعم لها.

وأكد أن أولويات حكومته للسنوات الثلاث المقبلة تتركز في وقف التدهور الاقتصادي أولاً، وإعادة الثقة للنظام المصرفي ومعالجة الخلل في الميزانية والميزان التجاري ووضع الأسس لاقتصاد وطني قائم على الإنتاج.

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وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعيشها البلاد حالياً تحتاج لبذل جهود لمواجهتها بالاعتماد على الموارد الذاتية والدعم الخارجي.

ونبه إلى ضرورة إجراء تفاهمات من أجل الوصول إلى رفع اسم السودان من القائمة الأميركية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب.

وتوقع حمدوك الوصول إلى تفاهمات بشأن الديون الخارجية وتطبيع العلاقات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين، من واقع عضوية السودان في هذه المؤسسات، مشيراً إلى وجود تجارب عالمية في الدعم السلعي وغيره، لكن السودان سيختار الحزمة التي تناسبه.