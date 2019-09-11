اتفاق على تخفيض تذاكر السفر للولايات

اتفقت وزارة النقل و التنمية العمرانية مع الغرفه القومية للبصات السفريه وغرفة الحافلات على تخفيض قيمة تذاكر السفر إلى الولايات لتصبح ١٥٪ عوضاً عن ٢٥٪ على أن تتم مناقشة نسبة ١٠٪ لاحقاً.

و أوضح رؤساء الغرف فى اجتماع مع وكيل وزارة النقل وممثلي الأمن الاقتصادي أن الارتفاع جاء لمواجهة الزياده في أسعار الإسبيرات والزيوت والأطارات وغيره، وأشاروا إلى أنه تمت دراسة فنية خلصت لضرورة زيادة التعرفه إلى 25 % لضمان استمرارية الخدمة.

وأكد وكيل وزارة النقل والتنمية العمرانية، مالك بشير اهتمام الدولة بقطاع النقل بوصفه احد دعامات الاقتصاد الوطني متعهداً بإزاله كافة العقبات التي تواجه تطوره، وشدد على أهمية علي التنسيق بين مكونات القطاع المختلفة والجهات ذات الصلة. وأثني مدير وحدة النقل البري موسي محمود، على الدور الذي تقوم به الغرف في نقل المواطنين وقال إن المبررات التي أدت إلى زيادة التعرفه منطقية إلا إن الظروف التي تمر بها البلاد تستدعي تخفيضها.

الجريدة