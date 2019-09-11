تفاصيل الاجتماع الأول لحكومة حمدوك الانتقالية.. الاتفاق على اجتماع أسبوعى كل ثلاثاء.. تشكيل لجنة...

عقد مجلس وزراء السودان، أمس الثلاثاء، أول اجتماع بعد تشكيل الحكومة المدنية الانتقالية، حيث ناقش المسائل الاجرائية المتعلقة بتنظيم أعمال مجلس الوزراء ولائحة تنظيم أعماله خلال المرحلة القادمة، وأقر الاجتماع عقد اجتماع أسبوعي للمجلس كل يوم ثلاثاء، كما تم تقسيم الوزارات إلي ثلاثة قطاعات.

كما ناقش المجلس أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة والتي بلغت 10 أولويات تمثلت في ايقاف الحرب وبناء السلام العادل والشامل، ومخاطبة جذور المشكلة، ومعالجة الازمة الاقتصادية ووقف التدهور ومعالجة الارتفاع الحاد في الأسعار، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وضمان استقلال القضاء، وتحقيق العدالة الانتقالية، وتشكيل لجنة التحقيق المستقلة التي أعلن عنها ووردت في الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت بما فيها جريمة فض الاعتصام.

كما ناقش ضمان تعزيز حقوق النساء واتخاذ اجراءت لضمان مشاركتها مشاركة فعلية وحقيقة، وإصلاح أجهزة الدولة وعلاقة المركز بالولايات لضمان استقلاليتها وقوميتها لتؤدي عملها بشكل جيد مع مراعاة موضوع الكفاءة والتأهيل وتشمل مراجعة هياكل الحكم المقترح.

كما تضمن الاجتماع وضع سياسة خارجية متوازنة قوامها استقلالية القرار السوداني مع مراعاة المصالح المشتركة، والتركيز علي موضوع الرعاية والتنمية الاجتماعية المتعلق بالصحة والتعليم والسكن والضمان الاجتماعي بما في ذلك القضايا المتعلقة بالبيئة والتنوع الحيوي.

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ووجه رئيس مجلس الوزراء بالتقليل من استخدام الأوراق في الوزارات والعمل بنظام التداول الشبكي، وتعزيز دور الشباب من الجنسين عبر إجراءات عملية وفعالة تعطي للشباب دورهم في الحراك الاجتماعي، وأجهزة الدولة المختلفة، والتحضير والاستعداد لعقد المؤتمر الدستوري قبل انتهاء الفترة الانتقالية بما في ذلك كل الإجراءات التي تساعد في تفعيل عملية التحول الديمقراطي بجانب مكافحة الفساد، وقال إن المجلس طلب من كل وزارة إعداد خطة بناءاً من هذه الأولويات العشرة.

وقال وزير الثقافة والإعلام، فى تصريحات صحفية، إن رئيس مجلس الوزراء وجه وزارة المالية والتعليم بعقد اجتماع مشترك بشأن استئناف العام الدراسي، مبينا أن وزير التربية والتعليم تحدث عن اشكاليات في الكتاب المدرسي في بعض الولايات، ووجه بفك أموال مجمدة لمعالجة وصول الكتاب المدرسي لكل ولايات السودان، وإعطاء أولوية لعملية إيصال الكتب بالتحديد في الولايات التي تعاني من هذه المشكلة.

كما ناقش موضوع فتح الجامعات ووجه بعقد اجتماع عاجل للوزارات ذات الصلة، مثل: التعليم العالي، والداخلية، الحكم الاتحادى، وولاية الخرطوم، لبحث الاحتياجات المطلوبة لفتح الجامعات، مبينًا أن الاجتماع هو الذي سيتخذ القرار المتعلق بفتح الجامعات، وأن المجلس أكد علي ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة قبل اتخاذ قرار فتح الجامعات حتي لا تحدث اشكالات مع مراعاة استصحاب وجهات نظر اساتذة الجامعات والكيانات الطلابية.