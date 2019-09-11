مباريات قوية وثأرية تنتظر ريال مدريد خلال هذا الشهر

الخليج 365 :

بعد بداية صعبة للموسم يدخل فريق ريال مدريد الإسباني بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق شهر سبتمبر وهو يملك جدول مُزدحم بالمباريات الصعبة والمُعقدة للغاية على الصعيد المحلي والأوروبي.

ويُعاني ريال مدريد من هبوط كبير في المستوى خلال الموسم الحالي، وذلك بسبب كثرة الإصابات وعدم تحقيق الأهداف المطلوبة للمدرب في الميركاتو الصيفي، وحتى عدم إيجاد التشكيلة المناسبة من جانب المدير الفني.

وبحسب يوروسبورت بعد بداية صعبة للموسم يدخل فريق ريال مدريد الإسباني بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق شهر سبتمبر وهو يملك جدول مُزدحم بالمباريات الصعبة والمُعقدة للغاية على الصعيد المحلي والأوروبي.

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ويُعاني ريال مدريد من هبوط كبير في المستوى خلال الموسم الحالي، وذلك بسبب كثرة الإصابات وعدم تحقيق الأهداف المطلوبة للمدرب في الميركاتو الصيفي، وحتى عدم إيجاد التشكيلة المناسبة من جانب المدير الفني.

وتولى مدرب إشبيلية جولين لوبيتيغي مسؤولية تدريب لوس بلانكوس في آخر زيارة له إلى إشبيلية وتعرض للهزيمة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الموسم الماضي، ولكن الفريق الملكي يملك ذكريات أكثر سعادة في رحلته الأخيرة إلى أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو، بعد تغلبه على الأتليتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في شهر فبراير الماضي.

ولكن قبل أن يخوض ريال مدريد هذين المباراتين سيطير الفريق إلى العاصمة الفرنسية باريس من أجل أفتتاح مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا عندما يحل ضيفا ثقيلاً على حامل لقب الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان يوم الأربعاء 18 الجاري، قد تكون هذه المباريات الثلاثة حاسمة لفرص الميرنغي على الصعيدين المحلي والأوروبي.