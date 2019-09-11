آخر تقليعات (كسرة) ملونة في الموائد السودانية.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ما ان تكون هناك وليمة او دعوة غذا لدى اسرة الا ونجد ربة المنزل تبدع في طهي الطعام وطريقة تقديمه حتى تكون حديث الحاضرين لتميزها في واجبات المطبخ والطعام بصورة خاصة, لكن ما لم يكن يخطر على بال احمد وهو كان احد المدعوين الى وجبة غداء لدى صديقه عمر وهو ومجموعة من الزملاء احتفاء بعودة احد افراد شلتهم من دول المهجر, ان تقدم زوجة عمر في المائدة “كسرة” ملونة.

أحمد الذي روى القصة, قال انه يعلم ان النساء يتفنن في المأكولات لكن ان تصل حد تلوين “الكسرة” بالوان “برتقالي, بمبي, بنفسج” فان الأمر يتطلب رفع حاجب الدهشة, أحمد قال ان اغلب المدعوين وهو من بينهم, لم يعتقدوا ان هذه كسرة الا بعد ان وضعها عمر في “الصحن” وسكب عليها ملاح “ام رقيقة”, وقال ان جميعهم قاموا بالنظر الى بعضهم البعض متسائلين اذا كانت هذه كسرة ام لا.

واضاف انه بعد ذلك تذوقها وبالفعل كانت “كسرة”, احمد الذي اعجب بالفكرة سارع الى نقلها الى زوجته وروى لها ما قامت به زوجة عمر, الا ان زوجته وبحسب ما حكى لصحيفة آخر لحظة اكتفت بـ “لوي خشمها” وقالت له “كتر القروش بلون ليك الكسرة بالوان الطيف”.