اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم الاربعاء 11 سبتمبر 2019م هذا الصباح

أخبار اليوم

ظهور حالات للكوليرا وإصابة «4» و «3» وفيات بالنيل الأزرق

قوى التغيير تعلن عن (مسيرة مليونية) غدا الخميس

إتفاق الحكومة والجبهة الثورية علي القضايا العالقة في مفاوضات جوبا

حمدوك يتوجه الى جوبا غدا برفقة 4 وزراء

في قضية الشهيد الأستاذ أحمد الخير: المحكمة تستمع لمناقشة المتحري

منتخب السودان يتخطى تشاد بالتعادل ويتاهل لدور المجموعات بتصفيات المونديال

عاصم البلال الطيب يكتب .. في اجراس فجاج الأرض : مع وقف التنفيذ… اردول وهضيبي

الوطن

“40” حالة وفاة واصابة بـ “الكوليرا” في النيل الأزرق

مجلس الوزراء يحدد “10” أولويات لتنفيذها خلال “6” أشهر

منظمة تحرض للتبليغ عن الفساد و “قوى الحرية” تلجأ للمليونيات من جديد

إرجاء فتح الجامعات واستئناف المدارس بالسبت

ألوان

الجامعة العربية تعتمد قراراً لدعم السلام و التنمية بالسودان

وقفة احتجاجية لأسر المعتقلين امام مبنى جهاز الامن

“التجارية بالقضارف” تعلن الإضراب وإغلاق السوق اليوم و غداً الخميس

الانتباهة

الصحة: إصابات بـ”الكوليرا” في النيل الأزرق

“الانتباهة” تكشف بالمستندات أملاك مسؤول سابق متهم بغسل الأموال

منظمة: تجاوزات مالية ضخمة في إنشاء سد مروي

“التغيير” تبدأ اختيار مرشحي المجلس التشريعي

تخفيض أسعار تذاكر السفر”15%

الحكومة: القضاء سيحسم تسليم المعزول للجنائية

إرجاء مفاجئ للقاء الثاني بين”سلفاكير و”مشار” إلى اليوم

حسن رزق: حكومة حمدوك لا تعنينا بشئ ولن نقف ضدها وسنتركها ما تركتنا

السوداني

اتفاق بين”السيادي” والحركات المسلّحة بجوبا

النيابة تحقق مع وزير سابق بتهمة”42″ قطعة أرض تتبع لجامعة الخرطوم

الكشف عن تسرّب نفطي بمياه البحر الأحمر

“4” إصابات بـ”الكوليرا” في النيل الأزرق

“قوى الحرية” مليونيات لتعيين رئيس القضاء ومحاسبة رموز النظام السابق

رئيس الوزراء: معركة محاربة الفساد لن تكون سهلة وسنخوضها

الصيحة

اتفاق شامل بين الحكومة والحركات المسلّحة

حمدوك: القضاء من يحدّد تسليم البشير للجنائية

“الصيحة” تكشف حقائق مثيرة حول قضية”خط هيثرو”

مجلس الوزراء يضع الأولويات ويقرّ فتح المدارس ويؤجّل الجامعات

“حمدوك” يلمّح لتعديل الحكومة عقب التوصّل لسلام مع الحركات

مبارك الفاضل: مسؤولون بالكونغرس أكّدوا سهولة رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

التيار

رئاسة الشرطة تستجيب لمبادرة التيار لإطلاق سجناء

في قضية مقتل الخير: المتحرّي: المتهم السادس ذكر للمعتقلين أنّه اختصاصي اغتصاب

زيادة تذاكر السفر للولايات بنسبة”15%”

القضارف: إضراب للتجار اليوم والغد بسبب الضرائب

محمد الفكي لـ”التيار”: بدء المفاوضات المباشرة بين الحكومة والحركات المسلّحة في أكتوبر المقبل

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الجريدة

“زيرو” فساد: سنلاحق قيادات الوطني المخلوع الفاسدين بتركيا

وفاة”3″ أشخاص وإصابة”37″ بالكوليرا في النيل الأزرق

إضراب بالغرفة التجارية القضارف احتجاجاً على إجراءات الضرائب التعسفية

منظمة إنهاء الإفلات تطالب بتسليم البشير للجنائية

إعادة آدم الفكي إلى سجن كوبر جبيسًا

توقعات بالإبقاء على المرشح لوزارة الثروة الحيوانية وفتح الباب للبنى التحتية

المجهر:

جوبا: اتفاق مرتقب بين الحكومة والجبهة الثورية

(الصحة) تعلن عن (4) إصابات بـ (الكوليرا) في النيل الأزرق

اليوم التالي:

التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والحركات المسلحة في جوبا

توصية من وزير الإعلام لحمدوك لإقالة إسماعيل عيساوي

رئيس الوزراء: تسليم البشير للجنائية من عدمه بيد القضاء السوداني

الأهرام اليوم:

مجلس الوزراء يحدد (10) أولويات لتنفيذها.. زيرو فساد سفر (30) شخصية وتفتح (22) بلاغاً

الصحة تعلن عن (4) إصابات بـ (الكوليرا) في النيل الأزرق

آخر لحظة:

(10) أولويات للحكومة وحمدوك يعلن خوض معركة الفساد

غندور يلجأ لـ (فيس بوك) للقاء عضوية الوطني

ندوة سياسية (للتغيير) داخل (الكهرباء) بتشريف الوزير

الدار:

حمدوك: القضاء السوداني هو من يحدد تسليم البشير للجنائية

مفاجآت خطيرة في محاكمة ضباط الأمن المتهمين بقتل المعلم أحمد الخير

إرجاء فتح الجامعات واستئناف المدارس بالسبت

نهاية حزينة للطفل محمد ببحري وأسرته تروي التفاصيل الحزينة للدار

وزير الصحة يتوجه إلى النيل الأزرق بشأن ظهور حالات كوليرا

بشرى سارة.. رسمياً السعودية تلغي رسوم تكرار العمرة