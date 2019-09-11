دول إفريقية تطالب الأمم المتحدة برفع العقوبات عن السودان بصورة عاجلة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
دعا 3 أعضاء في مجلس الأمن الدولي من الدول الإفريقية الأمم المتحدة إلى رفع العقوبات عن السودان.
ودعت جمهورية جنوب إفريقيا وساحل العاج وغينيا الاستوائية بالإضافة إلى ممثل الاتحاد الإفريقي لدى الأمم المتحدة، في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، جميع الدول إلى رفع عقوباتها عن السودان.
وشدد البيان الإفريقي على أن رفع العقوبات يجب أن يشمل شطب السودان من قوائم الدول “الداعمة للإرهاب”.
وأشار البيان إلى أن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي قد رفع عقوباته عن الخرطوم.
يذكر أن العقوبات الدولية مفروضة على السودان منذ عام 2005، وتشمل تجميد الأصول وحظر توريد الأسلحة وحظر السفر على بعض المسؤولين السودانيين.
روسيا اليوم
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