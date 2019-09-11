خليفة حفتر ينقل مئات الضباط والجنود من الداخلية إلى الجيش الليبي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، قرارا بنقل مئات ضباط وأفراد الشرطة، ليكونوا تابعين للقوات المسلحة.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الليبية “وال”، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن المشير خليفة حفتر أصدر القرار رقم “381”، الذي يتضمن نقل ضباط وضباط صف وأفراد شرطة من وزارة الداخلية إلى القوات المسلحة.

وشمل القرار 678 عسكريا، يشملون ضباط وضباط صف، وأفراد، بينهم 19 ضابطا، و659 ضابط صف وفرد من الشرطة، حيث تم نقل تبعيتهم من وزارة الداخلية إلى القوات المسلحة.

وبحسب الوكالة، فإن القرار شدد على ضروة العمل به من تاريخ صدوره، وأن يلغي كل ما يخالفه، مطالبا الجهات المختصة بتنفيذه.

وتدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر وقوات تابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.