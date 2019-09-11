وزارة الخارجية سقوط مهني واخلاقي

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

فى اول تصريح لها بعد اداء القسم قالت وزيرة الخارجية الاستاذة اسماء محمد عبد الله ان الوقت غير مناسب لاقامة علاقات مع اسرائيل وقد نقلت بعض صحف الخرطوم الصادرة يوم الاثنين كلام السيدة الوزيرة ونحن قد وقفنا منها على

اخبار اليوم ، الوان والانتباهة .

ويعتبر هذا التصريح سقوطا مهنيا واخلاقيا للسيدة الوزيرة التى مازلت فى عتبة باب الوزارة ولم تكمل دخولها بعد ناهيك عن ان تجلس على مكتبها وتفتح ملفات الوزارة وتمارس عملها ، وسقوط السيدة الوزيرة المهنى يتمثل فى استعجالها التصريح فى قضية شائكة مما يوضح عدم رجاحة عقلها وتسرعها فى تناول مواضيع قبل اوانها مما يعتى بالضرورة ليست جديرة بالجلوس على هذا الكرسى الهام والاضطلاعط بمسؤلياته الجسام ويلزم ان ينادى الناس بابعادها عن هذا المنصب الحساس حتى لا تلدغ البلد منها مرتين .

اما السقوط القيمى والأخلاقى فيتمثل فى حديث الوزيرة عن ان الزمن الان غير مناسب لاقامة العلاقات مع اسرائيل وهذا القول يعنى ان فكرة اقامة العلاقة مع اسرائيل ليست مرفوضة من حيث المبدأ وانما فقط لعدم مناسبة الوقت والوزيرة هنا اما انها غافلة ساذجة غير مدركة ان اسرائيل دولة احتلال اغتصبت اراضى العرب والمسلمين وشردت اهلها وطردتهم عن ديارهم بل قتلت الابرياء لتستولى على املاكهم فان كانت السيدة الوزيرة غير مدركة لهذه الحقائق فانها تصبح غير مؤهلة لتولى اصغر وظيفة ناهيك عن قيادة الدوبلوماسية ، اما ان كانت تعلم ذلك – وهذا هو الراجح بكل اسف – فانها تصبح ليست فقط ساذجة وانما عميلة وخائنة لمسيرة الجهاد التى تسعى لتحرير اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وتكون بموقفها المخزى هذا انما تقف ضد ارادة الشعب السودانى المناهض لاسرائيل والمعادى لأى توجه نحو التواصل مع العدو المجرم المنتهك للحرمات ليل نهار ، وليس هناك سقوط اخلاقى وقيمى اكبر من غض الطرف عن افعال العصابات الصهيونية المجرمة فكيف عن الاشارة – ولو ضمنا – الى امكانية اقامة العلاقة مع هذا العدو الغاصب.