تجار الذهب : ننتظر الاستراتيجية الجديدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكدت شعبة الصاغة وتجار الذهب انتظارهم للاستراتيجية الجديدة بخصوص تجارة الذهب من الجهات المختصة.

وكشف نائب الأمين العام، شريف تبيدي عن انخفاض اسعار الذهب إلى 2750 للجرام مقارنة ب 2800 جنيه

وأعلن تبيدي في تصريح لـ(باج نيوز) عن شبه توقف للشركات الأمنية التي كانت تعمل في مجال تجارة الذهب مشيراً إلى أن الأمر إنعكس على الاسعار بصورة واضحة.

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وقال تبيدي ” نحن الآن في انتظار القرارات التي ستخرج من رحم الحكومة الجديدة بخصوص الذهب حتى نتمكن من التعامل معها”.

وتوعد الكشف عن أي ممارسات سالبة في تجارة الذهب وإعلانها للرآي العام حال تجاوزهم القانون.

وأشار إلى أن الجهة الوحيدة المصرح لها شراء الذهب هو بنك السودان رافضاً أي ممارسات أخرى تتم خارج القطاع.

وأكد تبيدي على أن السلطات عملت على تشديد الرقابة على المعابر ومطار الخرطوم تجنباً لتهريب الذهب.