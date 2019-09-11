البرهان يستقبل السفير العراقي المنتهية ولايته بالخرطوم….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استقبل الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم سفير جمهورية العراق بالخرطوم السفير حسين العامري بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد.

واوضح السفير العراقي في تصريح صحفي أن اللقاء امن على استراتيجية العلاقة بين البلدين الشقيقين وضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجالات كافة .

وأشار العامري الى انه قدم التهنئة لرئيس مجلس السيادة على الاتفاق الذي تم بين السودانيين وافضى الى حكومة متراضى عليها، معربا عن شكره وتقديره للسودان حكومة وشعبا على التعاون الذي وجده خلال الفترة التي امضاها بالبلاد. المادة السابقة عفواً.. لا تُمثِّلوا بنا!.. بقلم ضياء الدين بلال المقالة القادمة يهود مُفرح..! .. بقلم لينا يعقوب

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