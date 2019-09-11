تفاصيل زيارة حمدوك وأركان حربه من الوزراء لجرحى ثورة سبتمبر

التاريخ: 10-سبتمبر-2019
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قام مجلس الوزراء بكامل عضويته برئاسة، عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة مساء يوم الثلاثاء، للمصابين والجرحى إبان ثورة ديسمبر المجيدة، والذين يتلقون العلاج بعدد من المستشفيات بالخرطوم خاصة مستشفيي فضيل ورويال كير.
وقالت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، لينا الشيخ، في تصريحات صحفية،بحسب الشروق – إن زيارة مجلس الوزراء للجرحى والمصابين تأتي وفاءً للذين ناضلوا من أجل إنجاح الثورة.
وأكدت لينا أن زيارة مجلس الوزراء للجرحى، تعد الأولى ولكنها لن تكون الأخيرة، مثمنة الدور الكبير للثوار في الانتصار لإرادة الشعب السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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