شقيق بوغبا يعترف: أخي يتحدث إلى ميسي!

فجّر ماتياس بوغبا، الشقيق الأكبر لنجم مانشستر يونايتد والمنتخب الفرنسي، بول بوغبا، مفاجآة عندما رد على تصريحات قائد ريال مدريد، سيرخيو راموس.

وكان راموس قد صرّح بترحيبه ببوغبا في ريال مدريد على خلفية أنباء ارتباطه بالانتقال إلى النادي الملكي وقال..

“أبواب ريال مدريد مفتوحة دائمًا أمام اللاعبين الرائعين وبول بوغبا أحدهم”.

بينما تطرق ماتياس إلى مسألة تصريحات راموس عندما حلّ ضيفًا على برنامج “تشيرنغيتو” الإسباني، وسأله المحاور عن الأمر، إذ أجاب..

“لا، ليس لديّ أدنى فكرة أن راموس مُعجب بشقيقي بول”.

وأضاف “أعرف أن أخي يتحدث مع بعض اللاعبين، في بعض الأحيان يتحدث إلى ميسي، كما أن ثمة أحاديث تجمعه مع زلاتان إبراهيموفيتش وأنطوان غريزمان”.

وشهد الصيف الماضي على أجواء ملتهبة بين بوغبا وإدرة مانشستر يونايتد، إذ طالب اللاعب النادي بالسماح له بالرحيل علانية في مناسبتين، بينما ضغط وكيل أعماله مينو رايولا عبر وسائل الإعلام أيضًا، لكن القرار النهائي للنادي الإنجليزي كان واضحًا بعدم التفريط في خدمات اللاعب.

Advertisements

وبحسب يوروسبورت وتصدر بوغبا لائحة أهداف ريال مدريد في الميركاتو البائد بطلب من المدرب زيدان، الذي مدح بوغبا وقال “إن فكر في ترك في مانشستر يونايتد فلم لا ينضم إلينا في ريال مدريد؟”.

وأظهر اللاعب مستويات باهتة خلال الجولات الأربع الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز بصناعته هدفين وصيامه عن التهديف، وهو ما جعل شريحة كبيرة من الجماهير تطالب الإدارة ببيعه. بالتأكيد العلاقة بين الطرفين تقترب من الوصول إلى نهايتها.

بيد أن الوجهة غير معلومة إلى الآن، خاصة بعد تصريحات ماتياس التي قد تعني أن اللاعب لربما دخل في أحاديث مع ميسي للانتقال إلى برشلونة خلال مجريات الموسم المقبل وهو ما نبّهت عليه الصحف الكاتالونية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)