“الغرفة التجارية بالقضارف” تعلن الإضراب وإغلاق السوق يومي الأربعاء والخميس

أعلنت الغرفة التجارية بولاية القضارف، الدخول في إضراب وإغلاق سوق القضارف يومي الأربعاء والخميس وحتى إشعار آخر، وعزت الإضراب بسبب الغلو في تقديرات الضريبة للعام 2018 وعدم التزام الضرائب بأي اتفاق تم مع التجار خلال الفترة الماضية.

ويعتبر إضراب تجار القضارف الثاني خلال هذا العام، خاصة وأن أسواق القضارف شهدت خلال العام الحالي إضراباً للتجار، إلا أنه لم يستمر طويلاً بسبب تفاهمات تمت بين إدارة الغرفة التجارية وسلطات الولاية، وأغلب أسباب الإضرابات كانت الرسوم الحكومية من ضرائب وغيرها.

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وقالت الغرفة التجارية بالقضارف بحسب الشروق – إنها عقدت اجتماعاً يوم 9 من الشهر الحالي بخصوص الغلو في تقديرات الضريبة للعام 2018، والمطالبة برفض تضمين رسم النصف التابعة للإيرادات لموازنة العام 2020 .

وشددت الغرفة التجارية على أن إدارة الضرائب لم تفِ بالاتفاق الذي تم بينها وبين تجار القضارف في ضريبة العام 2017، ولم يتم الإلتزام بأي شيء تم الاتفاق عليه .

وأعلنت الغرفة التجارية بإجماع عضويتها الدخول في إضراب بإغلاق السوق يومي الأربعاء والخميس وحتى إشعار آخر .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)