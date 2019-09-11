إقالة بولتون تهبط بأسعار النفط خوفاً من عودة صادرات إيران

أفاد تقرير نشرته وكالة "رويترز" بتراجع أسعار النفط أمس الثلاثاء، وذلك بعد إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستشاره للأمن القومي جون بولتون، المهندس الرئيسي لموقف ترامب الصارم من إيران، ما أثار تكهنات باحتمال عودة صادرات الخام الإيراني إلى السوق.
خلافات بين ترامب وبولتون
كانت قد كشفت صحيفة “التايمز” البريطانية، في وقت سابق عن وجود خلافات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشار الأمن القومي جون بولتون بشأن إيران، مشيرة إلى أن ترامب لا يريد دخول حرب مع إيران.
وقالت الصحيفة في تقرير نشرت “بي بي سي” مقتطفات منه واطلعت عليه /المعلومة/، إن “صعود بولتون إلى أعلى مناصب صناعة القرار في السياسة الأمريكية أدى إلى التوتر الحالي وإرسال قوات أمريكية إلى المنطقة، ولكن يرى أيضا أن هذه التحركات دليل على خلاف بين ترامب ومستشار الأمن القومي في التعامل مع ملف إيران”، مبينة أن “ترامب أكد أنه لا يريد دخول حرب مع إيران لأنه يعتقد أن الولايات المتحدة دخلت في عدد كبير من النزاعات المكلفة”.
وأضافت، أن “بولتون اختلف مع ترامب العام الماضي عندما قال إن القوات الأمريكية لابد أن تبقى في سوريا حتى تنسحب القوات التابعة لإيران ولا يزال الخلاف بينهما بشأن هذه المسألة قائما”.
ولفتت الصحيفة إلى أن “جون بولتون يقف وراء تصاعد التوتر مع إيران إلى درجة أن ترامب خشي من اندلاع حرب”. انتهى/25
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