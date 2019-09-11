إقالة بولتون تهبط بأسعار النفط خوفاً من عودة صادرات إيران

أفاد تقرير نشرته وكالة "رويترز" بتراجع أسعار النفط أمس الثلاثاء، وذلك بعد إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستشاره للأمن القومي جون بولتون، المهندس الرئيسي لموقف ترامب الصارم من إيران، ما أثار تكهنات باحتمال عودة صادرات الخام الإيراني إلى السوق.

ولكن السوق تدعمت في المقابل بتطمينات وزير الطاقة السعودي الجديد باستمرار تخفيضات إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها.

ووفقاص للتقرير، فقد برنت 21 سنتاً ليتحدد سعر التسوية عند 62.38 دولاراً للبرميل، في حين أغلقت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 45 سنتاً بما يعادل 0.8% إلى 57.40 دولاراً للبرميل.

وأقال ترامب على نحو مفاجئ بولتون وسط خلافات على سبل التعامل مع تحديات السياسة الخارجية في ملفات مثل كوريا الشمالية، وإيران، وأفغانستان، وروسيا، وقال المحلل لدى برايس فيوتشرز غروب في شيكاغو، فيل فلين: "السوق اعتبرتها علامة على أن إدارة ترامب قد تصبح أقل تشدداً مع إيران، وتبدأ محادثات وربما عودة النفط الإيراني".

وحسب التقرير تراجعت صادرات إيران من النفط الخام أكثر من 80% بسبب إعادة فرض العقوبات الأمريكية بعد انسحاب ترامب العام الماضي من اتفاق 2015 النووي بين طهران والقوى العالمية، وفي مايو الماضي، أنهت واشنطن إعفاءات لبعض مستوردي النفط الإيراني، لوقف صادرات طهران تماماً.

وتعرضت السوق لضغوط إضافية بعد خفض إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لأسعار النفط الخام الفورية، حسبما قال مدير عقود الطاقة في ميزوهو، بوب يوجر.

وفي أحدث تقرير شهري لها عن تقديراتها في المدى القصير، قلصت الإدارة توقعها لمتوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط في السوق الفورية إلى 56.31 دولاراً للبرميل في 2019 من 57.87 دولاراً في تقرير أغسطس الماضي.