وزير الصناعة يؤكد اهتمامه بزيادة قيمة الصادرات السودانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف وزير الصناعة والتجارة مدني عباس عن أولويات وزارته خلال الفترة القادمة بالاهتمام بالقيمة المضافة للمنتجات السودانية لزيادة قيمة الصادرات السودانية.

وقال خلال لقائه أمس بمديري الإدارات العامة والمتخصصة بالوزارة بمناسبة تسلم مهامه إن السودان يصدر مواد ومنتجات أولية ويستورد المواد التي تتم إعادة تصنيعها، مشيراً إلى الجهود المبذولة لمعالجة عجز الميزان التجاري موضحاً أن صادرات السودان قبل استخراج البترول كانت تصل إلى (600) مليون دولار ويستورد وقتها ما قيمته (1.5) مليار دولار بينما تصل مستورداته حالياً ما بين (8-9) مليارات دولار في العام مؤكداً سعي وزارته إلى تذليل المعوقات التي تعترض قضايا الصناعة والتجارة المتمثلة في القوانين والسياسات وضبط الأسواق وارتفاع تكلفة الإنتاج والجودة والتهريب كما أشار إلى اهتمام وزارته بالحركة التعاونية وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. المادة السابقة أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني صباح اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المقالة القادمة حملات أمنية مكثفة على سماسرة الدولار بالعاصمة الخرطوم

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