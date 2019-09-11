السودان في دوري المجموعات لتصفيات مونديال قطر 2022م

الخليج 365 : تأهل المنتخب السوداني إلى دوري المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 على حساب نظيره المنتخب التشادي. وحسم التعادل من دون أهداف نتيجة مباراة السودان وتشاد التي جرت اليوم باستاد المريخ. واستفاد المنتخب الشهير بـ”صقور الجديان” من فوزه على تشاد خارج ملعبه الأسبوع الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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