خطأ كارثي يتسبب في فضيحة لقناة الملاعب الرياضية ..!

الخليج 365 : انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً موقعي فيس بوك ويوتيوب , المقطع يوضح مذيعة قناة الملاعب الرياضية وهي تقوم بوضع المكياج أثناء بث الاستديو التحليلي لمباراة المنتخب السوداني والمنتخب التشادي ضمن تصفيات كاس العالم قطر 2022 . وبحسب متابعات محرر (كوش نيوز) فقد أثار المقطع غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمتابعين للقناة , حيث اعتبره البعض نوع من عدم الاحترافية وأن طاقم القناة يفتقد إلى الخبرة .

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