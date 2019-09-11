وزراء الحكومة الانتقالية يتسلمون استمارات إقرار الذمة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سلم وزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس وزراء الحكومة الجدد استمارات إقرار الذمة فور أدائهم القسم بغية إيداعها لدى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه.

وقال الوزير مانيس، إن ذلك اهتداء بمبادئ وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة لإرساء دعائم الشفافية في العمل العام.

وأوضح أن هذا الإجراء الأول للوزراء سيشمل أيضاً قادة الجهاز التنفيذي كافة على المستويين الفيدرالي والولائي. المادة السابقة الكشف عن تفاصيل التحقيقات مع مدير مكتب الرئيس السابق.. المقالة القادمة ترامب يقيل جون بولتون ويعين مستشارا جديدا للأمن القومي

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