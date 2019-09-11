إجتماع لقوى التغيير لحسم ملف مرشحي البنى التحتية والثروة الحيوانية…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يلتئم مساء اليوم اجتماع للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لحسم مسألة مرشحي وزارتي البنى التحتية والنقل، والثروة الحيوانية.

وقال مصدر بقوى الحرية والتغيير إن المجلس المركزي سيتناول إما الإبقاء على ذات المرشحين أو القيام بإجراء ترشيح جديد.

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