السعودية تؤكد استمرار جهودها لرفع السودان من قائمة الإرهاب

قال وزير الخارجية السعودي د. إبراهيم العساف، إن المملكة تدعم جهود الأشقاء في السودان الرامية لتحقيق كل ما من شأنه ضمان أمنهم واستقرارهم، وتثمن كل الجهود التي بُذلت لاجتياز المرحلة الصعبة بتوقيع اتفاق الخرطوم السياسي التاريخي، وترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية التي أعلنها رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك.

وأكد الوزير في كلمته خلال أعمال الدورة العادية (152) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بالقاهرة اليوم (الثلاثاء)، أن هذه الخطوة المهمة تؤكد إرادة الأشقاء في السودان وحرصهم على تحقيق مصلحة السودان والحفاظ على أمنه واستقراره وتطلعات أبنائه، وشدد على أن المملكة ستستمر في جهودها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كونها دولة محورية تسهم في المحافظة على الأمن والسلم في محيطها الإقليمي والدولي.