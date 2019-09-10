في أول زيارة خارجية.. حمدوك يتوجه الى جوبا برفقة 4 وزراء

أعلن وزير الاعلام السوداني، فيصل محمد صالح، أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، سيتوجه إلى جوبا عاصمة جنوب السودان يوم الخميس المقبل في أول زيارة خارجية له بعد تشكيل الحكومة المدنية الانتقالية.

وقال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، في تصريح الثلاثاء عقب أول اجتماع للحكومة الانتقالية إن رئيس الوزراء سيرافقه في هذه الزيارة وزراء الخارجية والداخلية والتجارة والصناعة والطاقة والتعدين.

وأوضح أن الزيارة تبحث العلاقات الثنائية مع جنوب السودان وآفاق التعاون المشترك إلى جانب الجهود التى تقوم بها جوبا لإحلال السلام في السودان.