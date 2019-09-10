إرجاء قرار إعادة فتح الجامعات لحين تهيئة الأجواء المناسبة

قرر الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء في السودان في جلسته اليوم الثلاثاء، إرجاء قرار فتح الجامعات إلى حين التنسيق بين الجهات ذات الصلة.

كما دعا وزارتي المالية والتعليم لعقد اجتماع مشترك بشأن ترتيبات استئناف العام الدراسي السبت المقبل.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح، فى تصريحات صحفية أن المجلس ناقش موضوع فتح الجامعات ووجه بعقد اجتماع عاجل للوزارات ذات الصلة، “التعليم العالي والداخلية، الحكم الاتحادي، وولاية الخرطوم، وصندوق دعم الطلاب”، لبحث الاحتياجات المطلوبة لفتح الجامعات، مشيراً إلى أن الاجتماع هو الذي سيتخذ القرار المتعلق بفتح الجامعات.

وأكد المجلس على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة قبل اتخاذ قرار فتح الجامعات، حتى لا تحدث إشكالات مع مراعاة استصحاب وجهات نظر أساتذة الجامعات والكيانات الطلابية.

وفي السياق نفسه، وجّه رئيس الوزراء، وزارتي المالية والتعليم، بعقد اجتماع مشترك بشأن ترتيبات استئناف العام الدراسي، وأمر بفك أموال مجمدة لمعالجة وصول الكتاب المدرسي لكل ولايات السودان.