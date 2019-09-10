“البجا القومي” يطالب بإنصاف أهل الشرق “المهمش”

طالب حزب مؤتمر البجا القومي، المجلس السيادي ومجلس الوزراء، أن يتخذ القرار الحكيم في إنصاف الشرق المهمش، عبر التمثيل السيادي في مختلف الحقب الوزارية حتى تتحقق دولة المواطنة التي اتخذت من شعار العدالة شرعاً وحكماً.

وشدد بيان ممهور بتوقيع رئيس مؤتمر البجا، ضرار أحمد ضرار، على ضرورة إنصاف إقليم شرق السودان الذي يعتبر اتكاءة لخزينة الدولة عبر موارد الإقليم التي تغذي الخزينة، وظل مهمشاً طيلة عقد من الزمان دون استحقاق الحق لساكن الإقليم في التمثيل المركزي. وأضاف البيان “إننا ننادي بصوت واضح لإنصاف الشرق والإنسان الذي عانى ويلات التهميش منذ ميلاد الدولة السودانية رغم وجود الموارد”.

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وقال رئيس مؤتمر البجا القومي، ضرار أحمد ضرار، بحسب الشروق – إن اهتمام المجلس السيادي ومجلس الوزراء بقضايا السلام والاستقرار وتصريحات قادة الدولة حول قضايا السلام، انعكست إيجاباً ووجدت القبول من حاملي السلاح، مما أدى لسرعة استجابتهم للتفاوض.

وامتدح ضرار وهو أيضاً رئيس كتلة أحزاب وحركات شرق السودان، جهود قادة المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء في الخطوات والعمل لبناء السلام الوطني بين كافة الحركات المسلحة، وأشار إلى أن الخطوة الحميدة التي قام بها قادة العسكر ومجلس الوزراء بتنفيذ أولى خطوات السلام ورفع شعار أرضاً سلاح لبناء الوطن، وهذه محمدة في حق القائمين على أمر التنفيذ والبناء، مما انعكس بالإيجاب والقبول بين كافة حاملي السلاح.

وامتدح اختيار شيبة عثمان شيبة في دائرة الرياضة والشباب عبر التمثيل الوزاري لإقليم الشرق، لأنه صاحب خلفية على مستوى الملاعب والأندية وصاحب كفاءة يستحق أن يتقلد دفة الدولة للرياضة والشباب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)