وزير الصحة إلى النيل الأزرق بشأن حالات الكوليرا

يتوجه وزير الصحة الاتحادي، د.أكرم علي التوم، إلى ولاية النيل الأزرق للوقوف على حقيقة الأوضاع بعد ظهور 4 حالات إصابة بالكوليرا، في وقت أحاط فيه مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء، بالإجراءات والتدابير التي تمت في الولاية.

Advertisements

وقال وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح،بحسب الشروق – إن وزير الصحة تحدث بكل شفافية عن ظهور أربع حالات كوليرا مؤكَدة في ولاية النيل الأزرق، وتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجتها والتواصل مع المنظمات العالمية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية.

مبيناً أن وزير الصحة سيقف على حقيقة الأوضاع على الأرض واتخاذ قرارات سريعة للمعالجة، وقال وزير الإعلام إن هذا النهج الشفاف سيكون ديدن الوزارة خلال المرحلة القادمة، حيث سيتم تمليك كل المعلومات للرأي العام بكل وضوح وشفافية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)