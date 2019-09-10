حمدوك يكشف عن (10) أولويات للحكومة أولها وقف الحرب

التاريخ: 10-سبتمبر-2019
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قال رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، إنّه لا يُوجد أيِّ سَقفٍ لدفع فاتورة واستحقاق السلام مع الحَرَكَات المُسَلّحَة، وأكّد أنّ السلام هو الطريق لأيِّ حَلٍّ آخر في السُّودان.
وأعلن حمدوك في مُقابلة بثّتها (الحدث) اليوم (الثلاثاء)، أنّ للحكومة (10) أولويات، أولها وَقف الحَرب وتَحقيق السَّلام، وقال: “لدينا العديد من التّحديات والشعب قادرٌ على تخطيها”، ولفت إلى أنّ أول اجتماع للحكومة بعد تشكيلها، نَاقَشَ لائحة عملها وأولويات الفترة الانتقالية، وكَشَفَ أنّ أول زيارة له سَتكون إلى جُوبا ولقاء أعضاء الجبهة الثورية.
وقال: “لا أرى أيّة شائبة بالتفاوُض مع الحركات المسلحة”، واعتبر أنّ الحركات المُسلّحة تعبيرٌ لتطلُّعات بعض المناطق التي انطلقت منها، ووعد حمدوك بالعمل على خَلقِ سُودانٍ جديدٍ مفتوحٍ للاستثمار، وأعرب عن أمله في نجاح “البرنامج الإسعافي” في مُعالجة الأزمات الاقتصادية، وأشار إلى أنّ “السودان يَعيش مَناخاً جديداً سيوصلنا إلى مكامن الخلل”،.
وقال إنّ “معركة محاربة الفساد لن تكون سهلة ولكن سنخوضها”، وتابع: “القَضَاء سيُلاحق الفاسدين مَدنيّاً أو جَنائياً”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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