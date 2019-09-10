حميدتي : مشاورات جوبا للوصول لتفاهمات مع الحركات

التاريخ: 10-سبتمبر-2019
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قال عضو المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو إنّ المشاورات التى تجري في عاصمة جنوب السودان جوبا تهدف إلى التوصل والاتفاق على خارطة طريق للسلام مع حركات الكفاح المسلح، وأكد أنها تسير بشكل بناء وجيد.
و أوضح دقلو في حديث لقناة “الغد الإخبارية” بحسب ما نقلته الشروق – أن ما يجري في جوبا يؤسس لسلام نهائي وشامل في السودان، مبدياً تفاؤله بشأن المحادثات، والتي قال إنها تهدف إلى تحقيق المصلحة العليا للبلاد وللطرفين.
وقال دقلو: “نتمنى أن نصل إلى اتفاق شامل وسلام نهائي خلال شهر واحد فقط بدلًا من 6، وتابع : دون سلام لا يتحقق الأمن، وإذا لم يتحقق الأمن لا يوجد استقرار، ودون الاستقرار لا يمكن تحقيق التنمية، وهو ما يعاني منه المواطن السوداني سواء في الشمال أو الجنوب، فنحن شعب واحد تفصلنا حدود فقط”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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