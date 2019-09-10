كم تبلغ تكلفة “الهدف الواحد” لنجوم الدوري الإنجليزي

أظهرت إحصائية قامت بها إحدى الصحف الإنجليزية، التكلفة المادية للهدف الواحد الذي يسجله نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز مقارنة بالراتب السنوي.

واعتمدت الإحصائية على عدد الأهداف التي سجلها اللاعبون الموسم الماضي، ثم مقارنتها مع الراتب الذي تلقوه خلال نفس الموسم.

تصدر القائمة النجم الفرنسي لفريق مانشستر يونايتد، بول بوغبا، إذ أحرز 13 هدفًا خلال مجريات الموسم البائد، بينما يتلقى راتبًا ضخمًا للغاية جعل تكفة الهدف الواحد له هو مليون و160 ألف جنيه إسترليني.

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نجم تشيلسي المنتقل إلى ريال مدريد الإسباني هذا الصيف، إيدين هازارد، حلّ في وصافة القائمة بعدما دوّن على 16 هدفًا وبلغت القيمة المادية لتكلفة الهدف الواحد له ما يقارب 731 ألف جنيه إسترليني.

وبحسب يوروسبورت هدّاف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي ساديو ماني بلغ مجموع أهدافه 22 بينما التكلفة للهدف الواحد هي 236 ألف جنيه وهو أقل من بقية النجوم بكثير، على غرار هاري كين هدّاف توتنهام هوتسبير وسيرخيو أجويرو هدّاف مانشستر سيتي، واللذان بلغت تكلفة الهدف الواحد لهما على الترتيب 611 و 619 ألف جنيهإسترليني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)