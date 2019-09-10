السفير دهب يقود وفد لجنة التشاور مع تركيا

التاريخ: 10-سبتمبر-2019 فى : أخبار 1 مشاهدة يقود السفير عمر دهب وكيل وزارة الخارجية وفد السودان للمشاركة في اجتماعات الدورة الثامنة للجنة التشاور السياسي بين السودان وتركيا والتي تبدأ أعمالها بالخميس بأنقرا ويرأس الجانب التركي نائب وزير الخارجية التركية. وقال السفير محمد الغزالي مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية في تصريح بحسب وكالة السودان للأنباء إن الاجتماعات ستبحث العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية والثقافية . Advertisements وأضاف أن الجانبين سيبحثان أيضاً تفعيل أطر وهياكل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى بحث وتنسيق الدعم المتبادل في المحافل الإقليمية والدولية؛ بجانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. الجدير بالذكر أن هذه الاجتماعات هي أول لجنة تشاور سياسي تنعقد بعد نجاح الثورة المجيدة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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